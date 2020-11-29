Главный инфекционист США пообещал вакцину от коронавируса в декабре

В США приоритетным группам предоставят вакцину от нового коронавируса до конца декабря, заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи. Об этом он сказал в интервью ABC.

Он отметил, что помощь уже находится «в пути».

«Вакцина показалась на горизонте. Вакцина будет доступна для людей с высоким приоритетом в середине — конце декабря», — сказал Фаучи.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 62,5 млн заболевших, свыше 43 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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