В Минске возобновили работу закрытые из-за протестной акции станции метро

Снова начали работать все пять станций метро в центре Минска, которые в воскресенье, 29 ноября, были закрыты на фоне акции протеста. Об этом сообщает Telegram-канал метрополитена белорусской столицы.

Отмечается, что станции подземки были открыты для пассажиров в 15.17 (совпадает с мск).

«Метрополитен работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

29 ноября в Минске проходит протестная акция «Марш соседей». Митингующие собираются в своих дворах, после чего выдвигаются к районным точкам сбора, чтобы пройти в общей колонне.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

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