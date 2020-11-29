В Минске перед акцией протеста закрывают станции метро

В целях обеспечения безопасности граждан в белорусской столице, где в воскресенье, 29 ноября, ожидается несанкционированная акция протеста, начали закрываться станции метро. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минского метрополитена.

Уточняется, что на вход и выход закрыты станции метро Площадь Победы, Октябрьская, Площадь Якуба Коласа, Купаловская, Немига. Поезда на данных станциях следуют без остановки. Кроме того, закрыт вестибюль №2 станции Площадь Ленина.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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