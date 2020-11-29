В результате взрыва в афганском городе Газни погиб 21 человек
Бернст Ю.
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По меньшей мере 21 человек погиб и 17 получили ранения в результате взрыва в афганском городе Газни, передает телеканал Ariana News со ссылкой на главу местной больницы.
По его данным, все погибшие и раненые являются военными.
Телеканал 1TV сообщил, что сработало взрывное устройство, размещенное в автомобиле, который находился около базы вооруженных сил Афганистана. Взрыву предшествовала стрельба.
По данным местных СМИ, число погибших возросло до 27.
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