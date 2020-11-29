Психологи рассказали, как поднять настроение перед Новым годом в период пандемии

Психологи рассказали, как поднять новогоднее настроение во время пандемии. Об этом пишет RT.

По словам психолога Натальи Варской, позитивно мыслящие люди без сторонних советов найдут способ поднять свое настроение.

«Каждый индивидуально цепляется за какие-то вещи, которые его радуют. Для кого-то собраться вместе с семьей уже радостно. И не нужны какие-то увеселительные заведения», — отметила она.

Клинический психолог Михаил Хорс считает, что даже в период ограничений можно снизить интенсивность негативных эмоций. По его мнению, необходимо изменить свое отношение к сложившимся обстоятельствам.

«Человек, который перестроился и считает, что нестабильность — это хорошо, что в нестабильности можно добиваться большего, к любым изменениям окружающей среды будет относиться как к ресурсу. И будет эти возможности искать», — заявил специалист.

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