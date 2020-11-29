В Санкт-Петербурге мужчина погиб под колесами БТР

Мужчина погиб в Санкт-Петербурге, попав под колеса бронетранспортера. Об этом сообщает городское главное следственное управление Следственного комитета.

По данным СК, 28 ноября в Красносельском районе Петербурга проходили частные «мероприятия в военном стиле (организация этапов военно-полевого выхода)».

«При движении бронетранспортера произошел наезд на 38-летнего участника данного мероприятия, который скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.2 ст. 238 УК РФ).

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