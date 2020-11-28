В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом за сутки, сообщил оперштаб в Telegram.

Днем ранее сообщалось о 76 погибших, 26 ноября — о 77, 25 ноября — о 73. Всего в Москве погибли 8828 пациентов.

С начала пандемии в столице заразились 592 415, выздоровели 441 535 человек.

В мире с начала пандемии зарегистрировали 61 млн заболевших, 42 млн пациентов выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19.

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