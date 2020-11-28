В Париже на протесты вышли 46 тысяч человек

Около 46 тысяч человек вышли на акцию в Париже, протестуя против 24 статьи законопроекта «О глобальной безопасности». Об этом пишет РИА «Новости».

Акция началась в 14.00 (16.00 мск) на площади Республики. На протестах также начались столкновения протестующих и правоохранителей.

По новому закону о глобальной безопасности, который недавно приняли во Франции, снимать полицейских во время работы запрещено. Это грозит уголовным делом и крупным штрафом в 45 тысяч евро.

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