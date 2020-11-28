В Париже на протестах начались беспорядки

Толпа людей в черной одежде устроила беспорядки на протестах в Париже, пишет РИА «Новости».

Сначала они начали выкрикивать оскорбительные лозунги в отношении полицейских, а после стали кидать в правоохранителей бутылки и фейерверки. Также нарушители подожгли мусор. Полицейские применили слезоточивый газ.

Во французской столице проходит демонстрация против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности».

По новому закону о глобальной безопасности, который недавно приняли во Франции, снимать полицейских во время работы запрещено. Это грозит уголовным делом и крупным штрафом в 45 тысяч евро.

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