Заместителя мэра Новоуральска мог случайно застрелить его друг

Погибший заместитель мэра Новоуральска Михаил Черницкий мог быть по ошибке застрелен своим приятелем во время охоты. Об этом сообщает издание LIFE со ссылкой на источник в экстренных службах.

Так, по данным источника, трагедия произошла в районе города Алапаевск. В чиновника по ошибке из ружья «Вепрь» выстрелил его друг — 42-летний Алексей Ш.

Отмечается, что пуля попала Черницкому в левое бедро. Он скончался от потери крови до приезда врачей.

Ранее стало известно, что заместитель мэра Новоуральска Михаил Черницкий погиб на охоте от огнестрельного ранения. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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