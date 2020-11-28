В Новосибирске на трое суток ввели режим «черного неба»

В Новосибирске ввели режим «черного неба», сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что режим «черного неба» действует с 15.00 по местному времени 27 ноября до 15.00 30 ноября.

«В Новосибирске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности», — говорится в сообщении.

Также спасатели предупреждают о туманах, изморози и гололедице на дорогах.

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