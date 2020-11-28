Жительница Петербурга пыталась поджечь банку с порохом в детском клубе

В Петербурге женщина пыталась поджечь банку с порохом в детском клубе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 27 ноября в Красногвардейском районе. Женщина пришла в детский клуб «Кедр» с банкой пороха, попыталась ее поджечь, а потом скрылась. Прибывшие на место полицейские обнаружили в мусорной урне у входа в помещение банку с надписью: «Бездымный охотничий порох «Сокол».

Злоумышленница была задержана на проспекте Ударников. Ею оказалась 40-летняя безработная.

В отношении женщины составлен административный протокол, ее мотивы неизвестны.