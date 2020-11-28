В Республике Корея уничтожат более 400 тысяч голов домашней птицы из-за вируса H5N8

В Южной Корее уничтожат 19 тыс. уток-бройлеров, 290 тыс. цыплят и 100 тыс. уток из-за обнаружения вспышки высокопатогенного птичьего гриппа среди домашней птицы на ферме и птицеводческих хозяйствах. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что вирус штамма H5N8 был обнаружен на утиной ферме в провинции Чолла-Пукто в 290 км к югу от Сеула.

До сегодняшнего дня все случаи обнаружения опасного вируса на территории республики были связаны с дикими птицами.

В десятикилометровом радиусе от фермы, где была зафиксирована вспышка птичьего гриппа, введен режим жесткого карантина, ведется дезинфекция этой территории с применением спецтехники и авиации. По всей Южной Корее на 48 часов введен запрет на транспортировку домашней птицы.

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