В Москве выявлено 7320 случаев коронавируса за сутки

В Москве за последние сутки выявили 7320 новых случаев коронавируса, в том числе 1518 пациентов с инфекцией были госпитализированы. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 592 415 случаев коронавирусной инфекции. Жертвами болезни за весь период стали 8 756 человек, за последние сутки зарегистрировано 76 летальных исходов.

При этом за все время от коронавируса вылечились 441 535 пациентов (6 633 за последние 24 часа).

Среди новых выявленных случаев 41,2% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,1%— от 46 до 65 лет, 11,3%— от 66 до 79 лет, 4,2% — старше 80 лет. Также среди новых пациентов с COVID-19 есть дети — 11,2%.

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