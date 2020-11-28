Московские врачи вылечили еще 6633 пациента от коронавируса

Врачи в Москве вылечили еще 6633 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции в городе, достигло 441 535.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у властей отсутствуют планы по закрытию столицы или отдельных секторов экономики из-за пандемии коронавируса.

Согласно последним данным оперштаба, в Москве на сегодняшний день выявлено 585 095 случаев коронавируса. Жертвами инфекции стали 8 680 человек, вылечились 434 902 пациента.

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