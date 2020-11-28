Православные христиане вступили в Рождественский пост

Православные христиане в субботу, 28 ноября, вступили в Рождественский пост, который продлится 40 дней и подготовит верующих к встрече с праздником Рождества Христова, передает РИА «Новости».

Впервые упоминания о Рождественском посте встречаются с IV века в творениях блаженного Августина, святителя Филастрия, святого Амвросия Медиоланского. Изначально срок данного поста составлял одну-две недели.

Лишь на соборе 1166 года было решено, что все православные христиане должны поститься перед Рождеством в течение 40 дней. В связи с этим в церковном уставе этот пост именуется «Четыредесятницей», так же, как и Великий пост.

Рождественский пост называется также Филипповым, так как начинается после 27 ноября — дня памяти святого апостола Филиппа.

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