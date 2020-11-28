СМИ: вакцину Pfizer от COVID-19 начали развозить по странам

Американская авиакомпания United Airlines начала развозить вакцины от коронавируса нового типа производства компании Pfizer по странам мира, пишет газета The Wall Street Journal.

Как сообщает издание, авиаперевозчик осуществляет доставку препаратов чартерными грузовыми рейсами на склады в американском штате Мичиган, а также в Бельгии. В дальнейшем планируется развозить вакцины в американский штат Висконсин и в Германию.

Отмечается, что американский регулятор FDA еще не одобрил эту вакцину. Этот орган может допустить ее на рынок только к середине декабря.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 61 млн заболевших, более 42,5 млн человек выздоровели, а свыше миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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