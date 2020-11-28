В США число случаев коронавируса превысило 13 млн
Число случаев заражения коронавирусом нового типа в США преодолело отметку в 13 млн. Об этом следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Согласно его данным, всего в стране зарегистрировано 13 062 364 человек с COVID-19.
При этом число смертельных случаев в США превысило 264 тыс., вылечились уже 4 871 203 пациента.
В России выявили свыше 2,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».
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