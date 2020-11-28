В США число случаев коронавируса превысило 13 млн

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в США преодолело отметку в 13 млн. Об этом следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Согласно его данным, всего в стране зарегистрировано 13 062 364 человек с COVID-19.

При этом число смертельных случаев в США превысило 264 тыс., вылечились уже 4 871 203 пациента.

В России выявили свыше 2,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп: поставки вакцины от коронавируса в США начнутся со следующей недели

— Ученый рассказала о ключевом недостатке вакцин от коронавируса

— Италия проспала мутацию: в Германии назвали очаг пандемии