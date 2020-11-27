Мужчину арестовали по обвинению в насилии над падчерицей

Суд Москвы принял решение в отношении мужчины, которого обвиняют в насилии в отношении своей несовершеннолетней падчерицы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным следствия, проживающий в ЗАО Москвы насиловал несовершеннолетнюю в период с сентября 2001 года по январь 2008 года. Однако девушка обратилась в полицию только в этом году.

В отношении мужчины было возбуждено дело по статье о совершении насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летия.

По решению суда мужчина был заключен под стражу.

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