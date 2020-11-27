В России 3 сентября предложили сделать выходным днем

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев выступил с предложением определить 3 сентября как новый выходной праздничный день. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно тексту законопроекта, 3 сентября может получить официальное название День окончания Второй мировой войны.

Депутат отмечает, что данная инициатива позволит закрепить «народную память о вкладе России и населения Дальнего Востока в победу над фашизмом».

Однако правительство России не поддержало соответствующий законопроект, поскольку он может привести к возникновению дополнительных издержек со стороны работодателей.

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