В Германии мужчина нашел на дороге человеческую ногу

В немецком городе Весселинг недалеко от Кельна мужчина нашел на дороге отрубленную человеческую голень. Об этом пишет РИА «Новости».

«Во вторник днем 30-летний свидетель обнаружил голень рядом с небольшим переходом на улице Роденкирхенер. Поскольку изначально нельзя было исключить насильственное преступление, полиция Кельна создала комиссию по расследованию убийства для выяснения фактов и обыскала окрестности», — сообщила полиция.

Позже выяснилось, что ногу перевозила компания, вывозящая ампутированные части тела из больницы. Как именно голень попала на улицу, пока неизвестно.

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