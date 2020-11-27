МЧС может доставить гуманитарную помощь в Карабах железной дорогой

МЧС обсуждает возможность доставки гуманитарной помощи в непризнанный Нагорный Карабах по железной дороге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство.

«В настоящее время в МЧС России прорабатывается вопрос оптимизации маршрута доставки дополнительной гуманитарной помощи с задействованием железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что это сократит время на доставку грузов и ускорит восстановление инфраструктуры пострадавших районов.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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