Лукашенко посетил «красную зону» в минской больнице

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил «красную зону» с больными коронавирусом SARS-CoV-2 в минской Городской клинической больнице (ГКБ) №6. Об этом сообщает Sputnik Белоруссия.

Так, главврач ГКБ Игорь Юркевич рассказал президенту, что на данный момент в медучреждении пребывают 767 пациентов с коронавирусом, их которых 28 граждан находятся в реанимации.

Он добавил, что в лечении больных с COVID-19 задействованы свыше тысячи сотрудников больницы.

«Они делают большое дело. Если в «красной зоне» человек работает, пусть он и получает (высокую зарплату. — примечание «Газеты.Ru»)», — подчеркнул Лукашенко.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 61 млн заболевших, свыше 42,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Белоруссии зафиксировали рекорд прироста коронавируса за сутки

— СМИ: в Белоруссии у норок обнаружили коронавирус

— Минздрав рассказал о сроках начала производства «Спутника V» в Белоруссии