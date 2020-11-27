Мурашко надеется, что в России эпидемия коронавируса завершится в 2021 году

Власти делают все возможное, чтобы эпидемия коронавируса в России завершилась в 2021 году. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет РИА «Новости».

«Мы все для этого делаем», — ответил Мурашко на соответствующий вопрос.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 61 млн заболевших, 42 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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