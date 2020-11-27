Голикова рассказала, когда вакцины от COVID-19 поступят в регионы для массовой вакцинации

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о сроках начала поставок вакцины «Спутник V» в регионы для проведения массовой вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает «Интерфакс».

Она отметила, что первые поставки пройдут уже в декабре 2020 года.

По ее словам, власти в ближайшее время назовут объемы, в которых будет поставлена вакцина «Спутник V».

Вице-премьер также обратилась к главам регионов России с просьбой о предоставлении данных о готовности к проведению вакцинации населения.

«Мы рассчитываем, что всю эту информацию вы дадите сегодня, и мы сможем уже более детально уже на следующей недели с учетом практического применения начать реализацию этого вопроса», — заключила Голикова.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 61 млн заболевших, свыше 42,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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