Статую Джорджу Вашингтону снесли в США в День Благодарения

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В американском штате Миннеаполис снесли статую первому президенту США Джорджу Вашингтону, передает РИА «Новости».

Отмечается, что неизвестные снесли памятник американском президенту, расположенный напротив института искусств Миннеаполиса. Неизвестные облили монумент красной и желтой краской.

Также вандалы оставили граффити на статуе первым поселенцам американского континента в парке на северо-востоке Миннеаполиса. На памятник, который изображает индейца, передающего трубку мира одному из первых поселенцев, нанесли надписи «больше никакого геноцида».

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