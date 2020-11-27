Холодный фронт со снегопадами придет в Москву 1 декабря

Холодный фронт со снегопадами придет в Москву во вторник, 1 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, снежный покров восстановится с приходом первого дня зимы. В столице выпадет до 7 см снега.

Температура и днем, и ночью будет около 0°C.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Начало зимы: в Москве будет дождь со снегом

— Теплая погода ожидается в Москве в первые дни зимы

— В Москве в пятницу ожидается до +2°С