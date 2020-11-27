Холодный фронт со снегопадами придет в Москву 1 декабря
Анна Светлова
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Холодный фронт со снегопадами придет в Москву во вторник, 1 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По его словам, снежный покров восстановится с приходом первого дня зимы. В столице выпадет до 7 см снега.
Температура и днем, и ночью будет около 0°C.
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