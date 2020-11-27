Стали известны подробности о стрельбе в школе Нальчика

Участники конфликта в школе в Нальчике, во время которого учитель стрелял в воздух, доставлены в отдел полиции. Об этом сообщает МВД по Кабардино-Балкарии.

По предварительным данным, между учеником 8-го класса и его преподавателем произошло разногласие по учебному вопросу. Для разбирательства с преподавателем школьник позвал своих старших знакомых.

«В ходе инцидента произошла потасовка между учителем и двумя пришедшими местными жителями, 36 и 26 лет. После чего учитель вышел на улицу, взял из своей автомашины травматический пистолет, вернувшись в школу произвел выстрелы в воздух», — рассказали в ведомстве.

В результате никто не пострадал, участники конфликта были доставлены в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее источник в правоохранительных органах региона заявил, что в лицее №2 в Нальчике произошла драка между учениками и одним из учителей.

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