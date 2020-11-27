Инфекционист: 50 — 60% россиян уже имеют антитела к коронавирусу

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что порядка 50 — 60% россиян уже имеют антитела к коронавирусу. Об этом сообщает РИА «Новости».

В связи с этим он напомнил, что у оставшейся части населения есть шанс заразиться или так и не переболеть.

По его словам, в настоящий момент россияне находятся во второй половине всего эпидемического процесса.

Согласно последним данным, за весь период пандемии коронавируса в России выявили 2 215 533 случая COVID-19. При этом 38 558 пациентов скончались, 1 712 174 — выздоровели.

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