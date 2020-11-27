Жители России смогут задать вопрос Путину на большой пресс-конференции

Россияне смогут задать вопрос президенту России Владимиру Путину во время большой пресс-конференции, которая состоится 17 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, пообщаться с президентом смогут не только представители СМИ, но и простые граждане.

Представитель Кремля уточнил, что волонтеры Общероссийского народного фронта (ОНФ) будут обрабатывать массив вопросов, которые россияне захотят задать российском лидеру посредством приложения «Москва - Путину».

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