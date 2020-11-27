В Москве планируют ввести электронные паспорта в пилотном режиме

В Москве планируют запустить в пилотном режиме электронные паспорта. Об этом сообщает МВД России.

Ведомство прорабатывает подходы к проведению эксперимента совместно с Минцифры России, правительством Москвы и другими государственными органами. Проект предполагается запустить до 1 декабря 2021 года.

«Предполагается, что электронный паспорт, как и дополняющее его мобильное приложение, станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью», — рассказали в МВД.

Отмечается, что электронный паспорт будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным. Документ будет выглядеть как обычная пластиковая карточка с электронным носителем информации. Основные данные можно будет считать с помощью мобильного приложения.

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