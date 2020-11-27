В Тбилиси ограбили филиал Банка Грузии
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Вооруженный мужчина в маске ворвался в здание филиала Банка Грузии в Тбилиси, ограбил его и скрылся. Об этом информирует телекомпания Imedi.
Отмечается, что неизвестный угрозами вытребовал деньги у кассира. Когда злоумышленник получил желаемое, он скрылся с места преступления.
На место инцидента прибыли бригады патрульной полиции. Правоохранители проводят следственные мероприятия.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Девять заложников: в Тбилиси задержали захватившего банк мужчину
— МВД Грузии расценивает захват банка в Зугдиди как теракт
— МВД Грузии назвало имя захватившего филиал банка в Зугдиди