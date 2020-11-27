В Тбилиси ограбили филиал Банка Грузии

Вооруженный мужчина в маске ворвался в здание филиала Банка Грузии в Тбилиси, ограбил его и скрылся. Об этом информирует телекомпания Imedi.

Отмечается, что неизвестный угрозами вытребовал деньги у кассира. Когда злоумышленник получил желаемое, он скрылся с места преступления.

На место инцидента прибыли бригады патрульной полиции. Правоохранители проводят следственные мероприятия.

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