Песков: Путин не будет участвовать в географическом диктанте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский глава Владимир Путин не будет участвовать в географическом диктанте.

При этом представитель Кремля отметил, что в нем примет участие глава Министерства обороны страны Сергей Шойгу.

В этом году Всероссийский географический диктант состоится 29 ноября. Проект проводится ежегодно с 2015 года.

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