Учитель стрелял в воздух из пистолета в Нальчике, отбиваясь от учеников
Катерина Медведева
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В Нальчике учитель несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета, отбиваясь в драке от учеников в школе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Драка между учителем и учениками произошла 27 ноября в лицее №2.
«Обороняясь от нападавших, учитель открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета, в результате никто не пострадал», — рассказал собеседник агентства.
На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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