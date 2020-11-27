Учитель стрелял в воздух из пистолета в Нальчике, отбиваясь от учеников

В Нальчике учитель несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета, отбиваясь в драке от учеников в школе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.

Драка между учителем и учениками произошла 27 ноября в лицее №2.

«Обороняясь от нападавших, учитель открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета, в результате никто не пострадал», — рассказал собеседник агентства.

На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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