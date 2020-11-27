В Москве две трети госпитализированных пациентов с COVID-19 занимались самолечением

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что две трети пациентов с коронавирусом, которые были госпитализированы, занимались самолечением. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, правительство наблюдает за всеми, кого кладут в больницы с коронавирусом. Так, две трети из госпитализированных до этого не обращались в поликлинику и занимались самолечением.

Ранее оперштаб сообщал, что за прошедшие сутки в Москве госпитализировали 1 549 инфицированных пациентов.

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