В Красноярске обнаружили забетонированный труп в жилом доме

В Красноярске обнаружили забетонированный труп в подвале многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Человеческие останки были обнаружены во время проведения ремонтных работ по замене тепловой трубы в доме на улице Щорса. Также на месте происшествия были найдены некоторые вещи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи назначали ряд судебных экспертиз, устанавливается личность погибшего и обстоятельства произошедшего.

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