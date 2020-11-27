В Красноярске обнаружили забетонированный труп в жилом доме
Катерина Медведева
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В Красноярске обнаружили забетонированный труп в подвале многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Человеческие останки были обнаружены во время проведения ремонтных работ по замене тепловой трубы в доме на улице Щорса. Также на месте происшествия были найдены некоторые вещи.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи назначали ряд судебных экспертиз, устанавливается личность погибшего и обстоятельства произошедшего.
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