Россияне планируют дарить меньше новогодних подарков, чем год назад

Россияне планируют дарить меньше новогодних подарков родственникам и друзьям, чем год назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса Superjob.

В прошлом году дарить подарки членам семьи и приятелям собирались 74% и 24% россиян соответственно. В этом же году потратиться на сюрпризы для родственников и друзей готовы 68% и 17% опрошенных.

Кроме того, 32% респондентов заявили, что будут дарить подарки своим возлюбленным, а 6% россиян готовят презенты для своих коллег. Сами себе намерены сделать подарки 10% опрошенных. Вовсе не планируют ничего дарить на Новый год 15% участников опроса.

В среднем по стране граждане готовы потратить на презенты 11 800 руб., что меньше, чем в 2019-м (13 500 руб.). Больше остальных собирается потратиться молодежь до 24 лет — 12 400 руб.

Опрос проводился 17 — 23 ноября 2020 года по всей России, в нем приняли участие 5 тыс. человек старше 18 лет.

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