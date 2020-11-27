Москву украсят к новогодним праздникам до 14 декабря
Катерина Медведева
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В Москве начали украшать улицы к новогодним праздникам, передает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
«Традиционно мы заранее украшаем Москву к Новому году и Рождеству, меняем архитектурно-художественную подсветку зданий, чтобы создать праздничное настроение у москвичей и гостей столицы», — рассказал он.
По словам чиновника, в настоящее время монтируют световые конструкции в центральной части города — на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях.
Ожидается, что оформление столицы завершится до 14 декабря.
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