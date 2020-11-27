В Москве и Петербурге выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

В Москве зафиксировали рекордное число выявленных случаев коронавируса за сутки. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Так, за 26 ноября коронавирус выявили у 7 918 человек. Всего в столице коронавирус подтвердился у 585 095 пациентов.

В Петербурге также было выявлено рекордное число случаев коронавируса за день — 3 687. В общей сложности число инфицированных в городе достигло 114 820 человек.

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