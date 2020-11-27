В России впервые выявлено свыше 27 тысяч случаев коронавируса за сутки

В России впервые с начала пандемии выявлено свыше 27 тысяч случаев коронавируса за сутки, а именно — 27 543. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Отмечается, что из новых заболевших 22,6% не имели клинических проявлений болезни. Больше всего случаев инфекции за последние 24 часа зафиксировано в Москве (7918), Санкт-Петербурге (3687), Московской области (1058).

Общее число случаев COVID-19 в России достигло 2 215 533.

За минувшие сутки жертвами коронавируса стали 496 человек, всего — 38 558. При этом вылечились от болезни за последние 24 часа — 26 682 пациента, в общей сложности — 1 712 174 человека.

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