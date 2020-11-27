СК просит суд арестовать экс-замглавы ФСИН Максименко

Следственный комитет России просит Басманный суд Москвы заключить под стражу бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что меру пресечения в отношении подозреваемого просят избрать на срок до 25 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что Максименко не признает свою вину.

Накануне стало известно, что правоохранители задержали бывшего замдиректора ФСИН России Валерия Максименко по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов ведомства. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями — как считают следователи, в 2018 году он заключил госконтракты на несколько миллиардов рублей с компанией, которая должна была построить и отремонтировать здания ведомства. Необходимых ресурсов у строителей не было, поэтому все сделки обернулись ущербом в 189 млн руб. Теперь Максименко задержан и дает показания, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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