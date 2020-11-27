Российская стюардесса показала видео с редким явлением в небе

Российская стюардесса показала редкое природное явление во время нахождения самолета в небе. Соответствующее видео она разместила на своей странице в Instagram.

На записи зафиксированы огни святого Эльма — разряд в форме святящихся пучков на лобовом стекле лайнера. Это явление впервые было замечено на морских судах и названо так в честь католического покровителя моряков. Такие разряды могут появляться на мачтах кораблей, на вершинах гор, на линиях электропередачи, макушках высоких деревьев, шпилях церквей.⁣⁣⠀⁣⁣

У самолетов огни святого Эльма зафиксировали на стеклах, корпусе, его крыльях.