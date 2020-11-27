Чиновницу уволили за бездействие во время ЧС на острове Русский

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил уволить и привлечь к ответственности руководителя административно-территориального управления острова Русский во Владивостоке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу местного правительства.

По его словам, чиновница не справилась со своими обязанностями, работы по ликвидации последствий циклона на острове не проводилось.

«В течение недели неоднократно посещали Русский остров, ни разу не видели ее, не слышали от населения ни одного слова благодарности за оказанную работу», — отметил Кожемяко.

Так, он поручил мэру Владивостока Олегу Гуменюку отстранить руководителя административно-территориального управления от работы и привлечь ее к ответственности.

В ближайшее время место чиновницы займет один из заместителей главы Владивостока.

Ранее власти Приморья объявили режим ЧС из-за мощного циклона, который принес в регион ледяной дождь. В регионе осадки оборвали линии электропередач, повалили деревья и нарушили движение транспорта.

Без света, в частности, остались жители Владивостока, Артема, Надеждинского и Хасанского районов, а также многие населенные пункты острова Русский, где расположен Дальневосточный Федеральный университет и сети «Оборонэнерго».

В травмпункты Владивостока и Артема после природной стихии обратились 663 человека с ушибами и переломами.

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