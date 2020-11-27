Еще 6484 пациента вылечились от коронавируса в Москве
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Москве за минувшие сутки 6484 пациента вылечились от коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в столице.
Таким образом, всего столичные врачи вылечили от коронавируса 434 902 человека.
Выздоровевшим москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом, не имеющий хронических заболеваний, с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и С.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Собянин сообщил, что у 50% москвичей появился иммунитет к COVID-19
— В Москве умерли еще 77 пациентов с коронавирусом
— Власти Москвы пообещали не вводить дистанционку для школьников 1-5 классов