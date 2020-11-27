Еще 6484 пациента вылечились от коронавируса в Москве

В Москве за минувшие сутки 6484 пациента вылечились от коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в столице.

Таким образом, всего столичные врачи вылечили от коронавируса 434 902 человека.

Выздоровевшим москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может быть человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом, не имеющий хронических заболеваний, с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и С.

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