В Чертанове неизвестные в медицинских масках ограбили магазин техники

В Южном Чертанове неизвестные в медицинских масках ограбили магазин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел вечером 25 ноября на Варшавском шоссе, 152А. Четверо неизвестных в медицинских масках вошли в помещение офиса, расположенного на первом этаже торгового центра. После они открыто похитили с витрины четыре сотовых телефона и скрылись.

Материальный ущерб составил более 199 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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