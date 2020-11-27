В Красноярске объявлен режим «черного неба» первой степени опасности

В Красноярске вводят режим «черного неба» первой степени опасности, передает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным ведомства, на территории города «ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе».

Режим «черного неба» будет действовать с 14.00 по местному времени 27 ноября до 14.00 30 ноября.

Режим «черного неба» периодически вводится в Красноярске с 2012 года при накоплении загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Красноярцы в этот период чаще всего отмечают дымку над городом и неприятный запах гари, в некоторых случаях у жителей наблюдаются першение в горле, раздражение глаз и головная боль.

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