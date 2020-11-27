В Подмосковье загорелось производство по переработке пластика

В Подмосковье загорелось нежилое здание в деревне Калиновка, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«В 3.00 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Ленинский, деревня Калиновка, дом 1а», — информирует спасательное ведомство.

Пожар был локализован на площади 1500 кв. м в 6.31 мск.

По данным из открытых источников, по указанному адресу находится производство по переработке пластика и обработке металла.

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