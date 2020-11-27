Коронавирусом в Канаде заразились более 350 тысяч человек

Число случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 350 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные минздрава страны.

Так, по информации министерства, общее число заражений в королевстве за последние 24 часа увеличилось на 5 633. Общее число случаев COVID-19 до 353 097.

Всего с начала пандемии в стране умерли 11 799 пациентов с COVID-19, в том числе 89 — за последние сутки.

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 60,5 млн заболевших, более 38,5 млн человек выздоровели, а свыше 1,4 млн пациентов умерли.

В России выявили свыше 2,1 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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