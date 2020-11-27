Власти Москвы пообещали не вводить дистанционку для школьников 1-5 классов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы не рассматривают вопрос о переводе учеников младших классов на дистанционное обучение из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом, передает РИА «Новости».

«У нас нет планов перевода с первого по пятый класс на дистанционку, продолжают учиться очно», — сказал мэр.

Он отметил, что некоторые родители призывают перевести детей на дистанционный формат обучения из-за угрозы заражения, однако в настоящий момент должного эффекта это не принесет.

«Да, зона риска, но в меньшей степени, потому что чем младше дети, тем меньше они болеют – это во-первых. Во-вторых, с первого по пятый класс это маленькие детишки, которым требуется присмотр родителей, и оставить их одних дома достаточно сложно, практически невозможно», — заключил Собянин.

По последним данным, с начала пандемии в Москве обнаружили 577 177 случаев заражения коронавирусом. Скончались 8 603 человека.

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