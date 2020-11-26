У переживших COVID-19 могут выпасть зубы

Люди, испытывающие проблемы, касающиеся здоровья зубов, после заражения коронавирусом могут терять зубы. Так считают опрошенные New Your Times эксперты.

Отмечается, что более 47% взрослых в возрасте от 30 лет страдают той или иной формой пародонтоза, включая инфекции и воспаление десен и костей, окружающих зубы.

При этом пациенты, перенесшие COVID-19, часто жалуются на выпадение зубов. Врачи оценивают выпадение без крови как нечто необычное, это указывает на то, что что-то происходит с кровеносными сосудами в деснах.

Однако пока что врачи указывают на отсутствие исследований, которые подтвердили бы связь COVID-19 с потерей зубов.

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